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Высокопрочный крепеж
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Шурупы
Шуруп с шестигранной головкой (глухарь) цинк
Шуруп с шестигранной головкой (глухарь) А2
Шуруп с шестигранной головкой (глухарь) А4
Шуруп двусторонний
Шуруп двухсторонний
Винт-шуруп
С внутренним шестигранником
Шуруп для рамного дюбеля
С кольцом, крюком
С О-образным крючком цинк
С С-образным крюком
С Г-образным крюком
Крепление для строительных лесов
С нарезкой по дереву
С шестигранной головкой и прессшайбой
С потайной головкой
С пресшайбой головкой
Саморез по дереву (желтый) потай
Саморез Rusconnect для перфорированного крепежа
Саморез по дереву HIMTEX
Саморез по дереву HIMTEX А2
Din 97 Шуруп латунь
По пенобетону (шуруп)
По пенобетону (шуруп потай)
По пенобетону (шуруп с прессшайбой)
По бетону
По бетону (шуруп с шестигранной головкой)
По бетону (нагель)
Саморезы
Саморезы по металлу
Саморез DIN 7981 полукруглая головка
DIN 7982 потайная головка
DIN 7504P потайная головка
DIN 7504N полусферическая головка
DIN 7504K шестигранная головка
Саморез кровельный с увеличенным сверлом
DIN 7676 шестигранная головка
Универсальные
Оцинкованные с потайной головкой
Желтопассивированные с потайной головкой
Оцинкованные с полусферической головкой
Желтопассивированные с полусферической головкой
Нержавеющая сталь А2
С пресшайбой со сверлом
Цинк
RAL
Фосфатированные (черные)
А2
С прессшайбой острый
Цинк
RAL
Желтопассивированные
Фосфатированные (черные)
А2
Кровельные
Для крепления к деревянной обрешетке
Для крепления к деревянным конструкциям RAL
Для крепления к металлическим конструкциям
Для крепления к металлическим конструкциям RAL
Для сэндвич-панелей
Для крепления к бетону с EPDM шайбой
Для крепления с прокладкой из неопрена или EPDM
Для крепления с зонтичной EPDM шайбой
Для оконного профиля
Желтопассивированный
Цинк
Для пластиковых профилей
Цинк
Желтопассивированные
Для металлических профилей
С полуцилиндрической головкой
С полусферической головкой
Для гипсокартона
Черный
Желтопассивированый
Для крепления к профилям из листового металла
Для крепления к металлическим стойкам
Саморез для гипсоволоконных плит
Болты
С шестигранной головкой, полная резьба
DIN 933 класс.прочности. 5,8 цинк
DIN 933 класс прочности.8,8 цинк
ГОСТ 7798-70, (DIN 933) кл.пр. 8,8 цинк
DIN 933 класс прочности. 10,9
DIN 933 класс прочности. 12,9
DIN 961 мелкая полная резьба кл.пр.8,8
DIN 961 мелкая полная резьба кл.пр.10,9
DIN 933 А2
DIN 933 латунь
DIN 933 полиамид
DIN 933 UNC 8,8 цинк
DIN 933 UNF 8,8 с мелкой резьбой цинк
С шестигранной головкой, неполная резьба
ГОСТ 7798-70, 7805-70 класс пр.5,8 б.п
ГОСТ 7798-70, 7805-70 класс пр. 5,8 цинк
ГОСТ 7798-70, 7805-70 класс пр. 8,8 цинк
ГОСТ 7798-70, 7805-70 класс пр. 8,8 б.п
ГОСТ Р52644-2006 кл.пр.10,9 б.п
ГОСТ Р52644-2006 кл.пр.10,9 цинк
DIN 960 мелкая неполная резьба кл.пр 8,8
DIN 960 мелкая неполная резьба кл.пр.10,9
Din 931 класс прочности 5,8
DIN 931 класс пр 8,8 цинк
DIN 931 класс прочности. 12,9
DIN 931 А2
Болт 09Г2С ГОСТ 7798-70
Болт ГОСТ 7805 горячий цинк
DIN 444B откидной цинк
DIN 6921 шестигранный с фланцем
DIN 6921 шестигранный с фланцем класс пр. 5,8
DIN 6921 шестигранный с фланцем класс пр. 8,8
DIN 6921 шестигранный с фланцем класс пр. 10,9
DIN 6921 шестигранный с фланцем А2
Мебельные
DIN 603 цинк
ГОСТ 7802-81 цинк
ГОСТ 7802 Болт класс прочности 8,8 горячий цинк
DIN 605 с потайной головкой
DIN 603 А2
Мебельный с усом
DIN 607 цинк
ГОСТ 7801-81 без покрытия
ГОСТ 7801-81 цинк
ГОСТ 7801-81 DIN 607 Болт с увеличенной полукруглой головкой и усом
Резьбовой фиксатор Vibra-TITE
ГОСТ 7786-81 лемешный потайной с квадратным подголовком
ГОСТ 7811-7074 цинк
Болт Т-образный
Винты
С внутренним шестигранником
DIN 912 класс прочности, 8,8 цинк
DIN 912 высокопрочный 10.9
DIN 912 высокопрочный 12.9
DIN 912 UNC высокопрочный 12.9
DIN 912 А2
Din 6912 А2
ГОСТ 11738-84 8.8
ISO 7380 с полукруглой головкой
Мебельный с внутренним шестигранником
DIN 7991
С полукруглой головкой
DIN 7985 с полусферической головкой
DIN 967 с полукруглой головкой с прессшайбой
DIN 84 винт со шлицем
DIN 316 барашковый
DIN 316 Цинк
DIN 316 А2
Установочный
DIN 551 Винт
DIN 913 Винт
DIN 553 Винт
DIN 914 Винт
DIN 915 Винт
DIN 916 Винт
DIN 479 Винт
DIN 906 Пробка коническая
Din 914 Винт А2
DIN 551 Винт А2
DIN 915 Винт А2
DIN 553 Винт А2
DIN 916 Винт А2
DIN 417 Винт А2
DIN 438 Винт А2
DIN 913 Винт А2
С потайной головкой
DIN 963 с потайной головкой и прямым шлицем
DIN 965 с потайной головкой крестообразный шлиц
Винт с кольцом, крюком, костыль
С О-образным крюком
С С-образным крюком
С Г-образным крюком
Гайки
DIN 934 шестигранные
DIN 934 цинк
DIN 934 класс прочности 10.0
DIN 934 класс прочности 10.0 цинк
DIN 934 класс прочности 12.0
DIN 934 А2
DIN 934 латунная
DIN 934 полиамид
DIN 934 с мелкой резьбой цинк
DIN 934 с мелкой резьбой без покрытия
DIN 934 с мелкой резьбой класс прочности 10,0 цинк
DIN 934 с левой резьбой цинк
DIN 934 с дюймовой резьбой цинк
DIN 431 трубные низкие А2
DIN 439 шестигранные, низкие, с фаской
DIN 934 омедненная
DIN 980 гайка самостопорящаяся
DIN 6915 Класс прочности 10.0
ГОСТ шестигранные
ГОСТ 5915-70, 5927-70
ГОСТ 5915-70, 5927-70 цинк
ГОСТ 5915-70 класс прочности. 8.0
ГОСТ 5915-70 класс прочности. 8.0 цинк
Гайка 09Г2С ГОСТ 5915
ГОСТ Р52645-06 класс прочности.10.0
ГОСТ Р52645-06 класс прочности.10.0 цинк
Гайка ГОСТ 5927, класс пр 8,0
Гайка ГОСТ 5927 (горячий цинк)
ГОСТ 9064 Гайка фланцевых соединений
С нейлоновой вставкой
DIN 985 с нейлоновой вставкой цинк
DIN 985 с мелкой резьбой А2
DIN 985 с мелкой резьбой
DIN 982 высокая с нейлоновой вставкой цинк
DIN 6926 с нейлоновой вставкой и фланцем
DIN 6334 переходные
DIN 6334 Цинк
DIN 6334 А2
DIN 6927 С монолитным фланцем
DIN 6927 с монолитным фланцем (высокая) цинк
DIN 6923 с монолитным фланцем
DIN 6331 высокая с фланцем
Колпачковые
DIN 1587 колпачковая высокая
DIN 917 колпачковая низкая
DIN 315 барашковая
DIN 315 Цинк
DIN 315 А2
DIN 315 Латунная
DIN 6330 Гайка высокая
DIN 6330 А2
DIN 6330 высокопрочная без покрытия
Квадратные
DIN 562 квадратные низкие цинк
DIN 557 квадратные с фаской цинк
Приварные
DIN 928 приварная квадратная
DIN 929 приварная шестигранная
DIN 1624 врезная цинк
DIN 1624 Гайка врезная А2
Гайка Эриксона
Полукруглая
Цилиндрическая
Декоративная
Бочонок
DIN 508 Т-образная
DIN 7967 стопорная пружинная (контргайка)
DIN 7967 Цинк
DIN 7967 Без покрытия
Кузовные
Корончатая
DIN 935 корончатая исполнение №1 прорезная
DIN 935 корончатая исполнение №2
DIN 937 низкая корончатая
DIN 937 низкая корончатая А 2
гайка шлицевая
DIN 981 гайки шлицевые круглые
DIN 546 круглые шлицевые цинк
Шайбы
DIN 125
DIN 125 Цинк
DIN 125 Латунная
DIN 125 с фаской латунь
DIN 125 Полиамидная
DIN 125 А 2
ГОСТ 11371-78 плоская
Увеличенная (усиленная), кузовная
DIN 9021 латунь
DIN 9021 А2
DIN 9021 цинк
DIN 9021 полиамидная
ГОСТ 6958-70 увеличенная
Кузовная WIDE
DIN 1440 увеличенная
DIN 440 увеличенная, широкая
Гроверная
DIN 127 А2
Din 127 бронза
DIN 7980 гроверная ТЯЖЕЛАЯ
DIN 127 цинк
ГОСТ 6402-70
ГОСТ 6402-70 цинк
Стопорная
DIN 463 шайба стопорная
DIN 463 шайба стопроная А2
DIN 471 для вала
DIN 5406 многолапчатая
DIN 472 для отверстий
DIN 6799 для вала быстросъемная
DIN 6799 для вала быстросъемная А2
DIN 7993 разрезная
STAR-LOCK
Двойная NORD-LOCK
DIN 70952 многолапчатая
DIN 6798 A зубчатая (внешние зубцы)
DIN 6798 J зубчатая (внутренние зубцы)
ГОСТ 13463-77 стопорная с лапкой
ГОСТ 13465-77 стопорная с носком
DIN 6797 шайба зубчатая, врезная
DIN 93 шайба стопорная
ГОСТ 11872-89 шайба стопорная
ГОСТ 13940 шайба упорная плоская
ГОСТ 13941 шайба упорная плоская
Контактная
Контактная с насечками NF E 25-511
Контактная с ножками и с рефлением
Контактная рифленая тарельчатая
Контактная рифленая тарельчатая А2
DIN 433 узкая
DIN 433 узкая А2
DIN 433 узкая латунь
DIN 436 квадратная
DIN 436 квадратная А2
Din 435 шайба косая квадратная А2
DIN 7603 Кольцо-шайба уплотнительное медное
Сальник резиновый
Для кровельных саморезов
Для поликарбоната
Шайба-розетка
Для теплоизоляции
Кольцо резиновое уплотнительное
DIN 434 косая
DIN 434 косая стальная
DIN 434 косая А2
Высокопрочные
DIN 6916 высокопрочная плоская
DIN 6796 тарельчатая пружинная
DIN 6796 тарельчатая пружинная А2
DIN 7349 плоская усиленная
ISO 7089
ГОСТ 22355-77 Высокопрочная без покрытия
ГОСТ 22355-77 Высокопрочная цинк
ГОСТ Р52646 Высокопрочная без покрытия
ГОСТ Р52646 Высокопрочная цинк
Шайба 09Г2С
Шпильки резьбовые
DIN 975 цинк
DIN 975 высокопрочные
DIN 975 Класс прочности 8,8
DIN 975 Класс прочности 10,9
DIN 975 Класс прочности 12,9
DIN 975 Латунная
DIN 975 А2
DIN 975 Полиамид
DIN 975 Левая резьба
Шплинты
DIN 94 Разводной
ГОСТ 397-79 Разводной
DIN 94 Разводной A2
Пружинный форма E
DIN 11024 Е цинк
DIN 11024 Е А2
DIN 11024 Е А4
Пружинный форма D